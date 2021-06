Calciomercato Milan – Sampdoria su Conti: la posizione dei rossoneri

La Sampdoria comincia a pianificare il proprio calciomercato. Piace Andrea Conti, rientrato al Milan dopo il prestito al Parma

La Sampdoria pianifica il calciomercato e, con il probabile arrivo di Roberto D'Aversa in panchina, pensa ad Andrea Conti . Il terzino è rientrato al Milan dopo il prestito al Parma , dove è stato allenato proprio dall'ex centrocampista del Siena.

Secondo quanto riporta 'Sportitalia', il nuovo tecnico blucerchiato sarà annunciato il prossimo 4 luglio . Una delle prime richieste sarebbe proprio Conti, che non rientra nei piani di Stefano Pioli e sarà ceduto.

I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un elemento in quel ruolo. Dalot resta la prima scelta, ma la difficile trattativa con il Manchester United potrebbe far virare il Milan su Odriozola del Real Madrid. Calciomercato, il Milan tenta il blitz per Berardi: le ultime >>>