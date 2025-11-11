Calciomercato Milan, il sogno è Lewandowski: i numeri del bomber polacco

Calciomercato Milan, i numeri dell'obiettivo Lewandowski

L'arrivo del bomber classe 1998 rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità e permetterebbe al Milan di sognare davvero in grande. Stiamo parlando di uno dei più grandi attaccanti al mondo e lo dicono i numeri. Come sottolineato da Tuttosport, Lewandowski dopo i due infortuni muscolari continua a stupire, nell'ultimo match ha segnato una tripletta al Celta, la decima in totale (7 col Bayern Monaco e 3 con il Barcellona). Da quando ha superato i 30 anni ha segnato 207 gol in 239 partite con una media di 0,87 reti a match sopra Cristiano Ronaldo che dopo aver compiuto la stessa età ha siglato 206 reti in 247 match. Numeri impressionanti anche prima di questa soglia: 180 gol in 257 partite. Il bomber blaugrana è dunque il trentenne che ha fatto più gol, davanti anche a Ibrahimovic (157 reti in 185 gare) e Messi (147 gol in 196 sfide).