Calciomercato Milan, i tifosi sognano Lewandowski: i numeri del bomber del Barcellona

Calciomercato Milan, il sogno è Lewandowski: i numeri del bomber polacco
I tifosi del Milan continuano sognare Robert Lewandovski in vista del prossimo calciomercato estivo: tutti i numeri del passato e del presente dell'attaccante polacco del Barcellona
Nonostante manchi ancora molto all'inizio della prossima sessione estiva del calciomercato i tifosi del Milan sognano già un grande colpo: Robert Lewandowski. L'attaccante polacco del Barcellona da giorni è accostato ai rossoneri che sono senza dubbio in cerca di un centravanti visti i rendimenti negativi di Gimenez e Nkuku.

Calciomercato Milan, i numeri dell'obiettivo Lewandowski

L'arrivo del bomber classe 1998 rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità e permetterebbe al Milan di sognare davvero in grande. Stiamo parlando di uno dei più grandi attaccanti al mondo e lo dicono i numeri. Come sottolineato da Tuttosport, Lewandowski dopo i due infortuni muscolari continua a stupire, nell'ultimo match ha segnato una tripletta al Celta, la decima in totale (7 col Bayern Monaco e 3 con il Barcellona). Da quando ha superato i 30 anni ha segnato 207 gol in 239 partite con una media di 0,87 reti a match sopra Cristiano Ronaldo che dopo aver compiuto la stessa età ha siglato 206 reti in 247 match. Numeri impressionanti anche prima di questa soglia: 180 gol in 257 partite. Il bomber blaugrana è dunque il trentenne che ha fatto più gol, davanti anche a Ibrahimovic (157 reti in 185 gare) e Messi (147 gol in 196 sfide).

L'ex Bayer Monaco con 40 è primo anche nella classifica delle doppiette davanti a Cr7 e Ibra (35), ma non è finita: egli punta anche al record di vittorie 170 finora conquistare tra Bayern Monaco e Barcellona, davanti c'è solo Javier Zanetti che ne ha ottenuto 174 con l'Inter. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, ma il popolo rossonero spera che la società si muova nella stessa direzione di quanto è successo con Modric.

