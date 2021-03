Calciomercato Milan – Il rinnovo di Donnarumma è la priorità | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: la permanenza di Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto, è il 'Piano A' del club rossonero

Daniele Triolo

La priorità di calciomercato del Milan è il rinnovo del contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Lo ha ribadito il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, spiegando come l'assoluta certezza della dirigenza rossonera sia quella di ripartire, nella stagione 2021-2022 in Serie A, con il numero 99 tra i pali.

Un elemento prezioso come Gigio, infatti, non può di certo andare perduto. Tutte le energie dei dirigenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, in queste settimane, si concentreranno dunque sul rinnovo dell'accordo con Donnarumma, giacché quello attuale scadrà il prossimo 30 giugno.

I presupposti per giungere ad un'intesa, ha evidenziato ancora il quotidiano romano, ci sono tutti. Anche se la trattativa vive, al momento, una fase di stallo per le esigenti richieste del suo agente, Mino Raiola. Per dare il suo assenso al prolungamento del contratto del suo assistito, Raiola, infatti, ha chiesto un ingaggio di ben 10 milioni di euro netti a stagione.

Ma non solo. Il manager di Gigio vorrebbe un accordo non troppo lungo, di modo da rimodularlo tra uno o due anni. Ovvero, quando i club saranno usciti (si spera) dalla crisi economica causata dal CoVid. E, a quel punto, potrebbero tornare a bussare alle porte del procuratore per assicurarsi il cartellino di Donnarumma.

Al momento, infatti, ha evidenziato il 'CorSport', sono davvero poche quelle società che, in Europa, possono permettersi un investimento di calciomercato sul portiere del Milan. Donnarumma, infatti, sarebbe un'operazione da 100 milioni di euro lordi (10 milioni l'anno netti per 5 stagioni) anche qualora si muovesse a parametro zero.

Ecco perché il Milan non sembra essere preoccupato dalle voci che vogliono il PSG di Leonardo sul ragazzo. Al contrario, sembra essere fiducioso che il rinnovo possa arrivare. Si studia, è vero, qualche alternativa (Juan Musso, Mike Maignan), ma la priorità e la necessità resta quella di un nuovo contratto tra Gigio e il Diavolo. Il Milan può prendere un difensore 'low cost' dal Manchester United >>>

