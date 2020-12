Calciomercato Milan – Il retroscena: “Conte voleva a tutti i costi Kessie”

Ultime Notizie Calciomercato Milan: retroscena su Kessie

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La crescita esponenziale di Franck Kessie. Il centrocampista anche ieri è stato il migliore in campo, oltre ad aver sbloccato la partita con il calcio di rigore. L’ivoriano ormai è diventato un giocatore completo, ottimo sia in fase di costruzione e sia in fase di interdizione.

Non a caso, Antonio Conte, allenatore dell’Inter, avrebbe voluto a tutti i costi il giocatore del Milan. A dirlo il giornalista Sandro Piccinini, che su Sky Sport si è espresso così: “Io so per certo che voleva a tutti i costi Kessie“. Effettivamente i media nei mesi scorsi avevano scritto di uno scambio con Vecino, ma in realtà non c’è mai stato nulla di veramente concreto. Calciomercato Milan: occasione dalla Roma. Paolo Maldini alla finestra >>>