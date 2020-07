Calciomercato Milan – Il RB Lipsia vuole acquistare Kessié

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – È senza dubbio uno dei calciatori del Milan più in forma da quando è ripartita la stagione in Serie A dopo il lockdown per il coronavirus: il centrocampista Franck Kessié difende, imposta, segna e convince.

Ecco perché, secondo il quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina, l’ivoriano ex Atalanta sarebbe entrato nel mirino del RB Lipsia, il club tedesco di proprietà del gruppo ‘Red Bull‘, che vorrebbe acquistare Kessié dal Milan in vista della prossima stagione.

Proprio da Lipsia, invece, giungerà al Milan il manager Ralf Rangnick, il quale non vede l’ora di accogliere il suo primo acquisto a Milano. PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>