Calciomercato Milan – Il punto sul rinnovo di Romagnoli | News

Milan, il punto sul rinnovo di Romagnoli

Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto nel 2022, punta ad un nuovo rinnovo con il Milan. Il capitano rossonero vorrebbe proseguire la sua storia con questa maglia.

La società ha ovviamente intenzione di non lasciar partire il numero 13, anche se, come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, al momento non si registrano passi in avanti nella trattativa con il suo agente, Mino Raiola.

Una volta sistemati i contratti in scadenza a giugno, proporrà un nuovo prolungamento al classe ’95. Attualmente l’ex Sampdoria e Roma guadagna 3,5 milioni di euro all’anno.

Insieme a Simon Kjaer – anche lui in scadenza nel 2022 – il Milan ha trovato una solida coppia di difesa. Con la casacca rossonera può vantare 171 presenze e 7 gol, vincendo anche la Supercoppa Italiana nel 2016 contro la Juventus, unico trofeo presente nella sua bacheca personale.