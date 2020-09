Calciomercato Milan – Il PSG all’assalto di un top rossonero!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan si appresta a sistemarsi a centrocampo con l’arrivo, ormai prossimo, di Tiemoue Bakayoko dal Chelsea, dopo l’acquisto di Sandro Tonali, che aspetta soltanto di essere ufficializzato.

La trattativa per il francese continua e ci sono dei piccoli intoppi che la stanno rallentando oltre il previsto. L’obiettivo è affrontare la nuova stagione con una mediana di primo livello e composta da interpreti in grado di scambiarsi senza difficoltà. Occhio, però, alle offensive degli altri club per i top player già in rosa.

Calciomercato Milan: Leonardo punta Bennacer

Attenzione soprattutto al fuoco “amico”: il Paris Saint-Germain è tornato alla carica per Ismael Bennacer. Questa l’indiscrezione riportata da Le 10 Sport. Sembra infatti che Leonardo abbia fatto recapitare al club rossonero un’offerta da 40 milioni di euro per il centrocampista algerino classe 1997.

Il Milan, però, non ha nessuna intenzione di privarsene e ha risposto negativamente all’ex dirigente rossonero, chiedendo più soldi. Servono almeno 50 milioni per far tentennare il Diavolo. Ma attenzione anche alla volontà di Bennacer: alcune persone vicine riferiscono che non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il club rossonero. Il numero 4 è convinto che il club meneghino sia la squadra ideale per continuare la sua crescita personale.

ECCO GLI INTOPPI PER IL RITORNO DI BAKAYOKO >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>