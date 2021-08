Calciomercato Milan – Il padre di Vlasic: “Vuole lasciare il CSKA Mosca”

Tra gli obiettivi di calciomercato del Milan c'è ancora Nikola Vlasic, centrocampista del CSKA Mosca. Importanti parole da parte del padre

Tra gli obiettivi di calciomercato del Milan c'è ancora Nikola Vlasic, centrocampista del CSKA Mosca. Importanti parole da parte del padre del calciatore nelle ultime ore. Il portale croato 'net.hr' riporta le dichiarazioni di Josko Vlasic: "Per quanto riguarda Nikola, la cosa più importante è andare via ma non si sente ostaggio, fa parte di una logica commerciale. Sicuramente vuole lasciare il CSKA ed è ora che se ne vada. Anche il club lo sa".