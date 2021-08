Calciomercato Milan – Dalla Russia: “Possibile nuovo tentativo per Vlasic”

Con Josip Ilicic che dovrebbe rimanere all'Atalanta, il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo per Nikola Vlasic, croato del CSKA Mosca

