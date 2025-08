Le ultime informazioni in merito le ha fornite il collega Luca Bianchin, giornalista del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', tramite un post pubblicato sul proprio profilo 'X'. Secondo quanto riportato il Nottingham Forest vorrebbe fare sul serio per Yunus Musah. Ci sarebbero stati contatti nei giorni scorsi ed è prevista a breve un'offerta da parte della società inglese per lo statunitense. Ancora, però, non si conosce la cifra.