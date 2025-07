Napoli di nuovo su Musah?

Oltre alle operazioni in entrata, si sta lavorando molto anche su quelle in uscita. Tra queste, c'è quella relativa a Yunus Musah. Il mediano statunitense è al Milan da due stagioni ma non ha mai convinto la società a puntare forte su di lui. Più di un mese fa, il Napoli si era fatto avanti per il ragazzo, offrendo inizialmente una ventina di milioni.