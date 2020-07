Calciomercato Milan – Il Leeds sogna in grande: Cavani e Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Retrocesso in Championship al termine della stagione 2003-2004, il Leeds United è riuscito, finalmente, a tornare in Premier League a 16 anni di distanza, grazie alla splendida annata vissuta dai ragazzi allenati dal ‘Loco‘, Marcelo Bielsa, tecnico argentino che è riuscito a regalare una soddisfazione al Presidente italiano del Leeds, Andrea Radrizzani.

Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘Don Balón‘, il Leeds United, ora, vuole pensare in grande e starebbe pensando, in vista della stagione 2020-2021, di ricomporre la coppia d’attacco che, qualche stagione fa, aveva fatto le fortune del PSG, quella composta dall’uruguaiano Edinson Cavani, classe 1987, e dallo svedese Zlatan Ibrahimovic, classe 1981. Cavani è svincolato dai parigini dopo otto stagioni in Francia; Ibrahimovic è in scadenza di contratto con il Milan.

Il Leeds sogna di affiancarli ma, a parziale smentita della notizia dei colleghi spagnoli, va detto, ad onor del vero, come Ibrahimovic si avvicini sempre di più al rinnovo di contratto con il Diavolo per un’altra stagione. E, aggiungiamo, i rapporti tra lo svedese e Cavani non sono mai stati idilliaci, neanche ai tempi di Parigi. Motivo, questo, che renderebbe un po’ utopistica l’idea di Radrizzani. LEGGI QUI I RETROSCENA SUL PASSATO COMUNE DI IBRA E CAVANI >>>

