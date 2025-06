Calciomercato Milan, il gioiello Eletu piace in tutta Europa: i dettagli

Uno dei talenti più interessanti di Milan Futuro è sicuramente Victor Eletu, che in questo calciomercato estivo, però, potrebbe anche lasciare il club. Il giovane, in quattro anni, non ha mai avuto la possibilità di esordire con la prima squadra sotto la guida tecnica di Stefano Pioli, Paulo Fonseca e Sérgio Conceicao. Nell'ultima annata, però, ha collezionato 25 presenze come capitano della Primavera di Federico Guidi, segnando due reti e fornendo quattro assist. Con l'Under 23 rossonera, invece, appena 4 apparizioni, tutte per lo più a fine stagione. Le ultime notizie in merito al suo futuro le hanno fornite i colleghi di 'Footmercato'.