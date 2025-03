Milan Primavera, Eletu e Ibrahimovic ai box: le loro condizioni | PM News

Il Milan scende in campo nella 30^ giornata di Primavera 1, sulla sua strada la Roma. Ibra ed Eletu out, rinforzi dal Milan Futuro

Ibra ed Eletu out

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Ibrahimovic ed Eletu non sono ancora tornati a disposizione di Federico Guidi, il primo è alle prese con un'infiammazione, mentre il capitano della formazione Primavera sta recuperando da un infortunio muscolare. Entrambi stanno facendo le cure del caso, verranno rivalutati mercoledì alla ripresa degli allenamenti. Per la sfida alla Roma hanno raggiunto staff e compagni Dutu, Magni e Hodzic, ieri convocati con il Milan Futuro per la gara di campionato con il Pontedera.