Calciomercato Milan – Il futuro di Kalulu è un rebus: gli scenari

Pierre Kalulu resterà al Milan in questo calciomercato? Il giocatore avrà poco spazio durante la prossima stagione: ipotesi prestito

Il futuro di Pierre Kalulu è un rebus da risolvere per il Milan in questo calciomercato. Il francese ha fornito ottime prestazioni durante l'ultima stagione, sia da centrale che da terzino destro. Nonostante ciò, ci sono dubbi sulla sua permanenza in rossonero: vista la giovane età, non è da escludere un'esperienza in prestito per crescere e giocare con continuità.