Calciomercato Milan – Non solo il Venezia: anche il Torino su Caldara

Mattia Caldara lascerà il Milan in questa sessione di calciomercato: Torino e Venezia interessate al difensore, ma solo in prestito

Il Milan punta a sfoltire la rosa in questa sessione di calciomercato e Mattia Caldara è uno dei probabili partenti. Il difensore non gode della fiducia di Stefano Pioli e la dirigenza rossonera è al lavoro per cercargli una sistemazione. Nell'ultima stagione di Serie A, il giocatore è stato in prestito all'Atalanta, ma non ha avuto molto minutaggio: non a caso, il club bergamasco ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto e quindi Caldara è tornato alla base.