Calciomercato Milan – Il difensore arriva dall’Ajax: le novità | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: colpo per la difesa

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan continua a lavorare sul mercato. Nonostante gli acquisti di Meite, Mandzukic e probabilmente quello di Tomori, Maldini e Massara valutano altre possibilità in vista della sessione estiva.

Secondo quanto viene riportato da calciomercatonews.com, il Milan starebbe seguendo Lisandro Martinez, difensore centrale dell’Ajax. Stiamo parlando di un ottimo prospetto, classe 1998, che può giocare anche come terzino sinistro e in mediana.

Secondo transfermakt.it, Lisandro Martinez ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. In questa stagione, fino a questo momento, ha totalizzato 17 presenze e segnato 2 gol. E’ un giocatore giovane, ma che ha già una discreta esperienza, in grado di poter far fare il salto di qualità al reparto difensivo.

Il Milan in questo momento non ha ovviamente l’esigenza di spendere tali cifre, anche perchè si sta per concludere l’affare Tomori, ma in estate il discorso potrebbe essere completamente diverso. Con la qualificazione in Champions League e con un riscatto non certo di Tomori (ad oggi la richiesta del Chelsea è molto alta) potrebbe essere necessario investire per un difensore come Lisandro Martinez.

Lisandro Martinez è stato accostato nelle ultime settimane anche al Barcellona, con Koeman che lo vorrebbe come sostituito di Gerard Pique. Il difensore dei blaugrana, infatti, dovrà stare fuori 6 mesi a causa di una lesione ai legamenti del ginocchio destro. Insomma, il suo arrivo al Milan non è sicuramente facile, ma è uno dei tanti nomi seguiti da Maldini e Massara. I dirigenti lavorano già in funzione dell’estate: la crescita del Diavolo, dopo anni difficili, non ammette pause. Calciomercato Milan: spunta un altro difensore dalla Premier League. VAI ALLA NOTIZIA>>>