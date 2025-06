Calciomercato Milan, il Bologna vuole Bondo: ecco la risposta dei rossoneri

La sessione estiva di calciomercato ha appena preso il via, ma sono già tante le indiscrezioni che circolano sul Milan: tra queste anche l'interesse del Bologna per Warren Bondo. Il centrocampista francese è giunto in rossonero nel corso della finestra di trattative invernale, anche se nell'ultima stagione lo spazio che gli è stato concesso non è stato tantissimo. Questo ha spinto altri club a mettere gli occhi sui in vista della prossima annata. Le ultime informazioni in merito le ha fornite Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite un post pubblicato sul proprio account 'X'.