Landry Chauvin, CT della Francia Under 18, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Warren Bondo, centrocampista del Milan

"Sì, ho convocato Warren. Lo conosco bene perché fa parte della generazione 2003 che ho avuto per tre anni a livello di U18, U19 e U20. Siamo andati insieme ai Mondiali U20. Alla fine ha trovato spazio a Monza e questo mi fa piacere. Ad un certo punto ha attraversato un periodo difficile, perché è difficile per un giovane giocatore di giocare regolarmente in Italia, ma oggi vedo che in questa generazione del 2003 ci sono Ange-Yoann Bonny (Parma), Arthur Atta (Udinese) o Lucas Gourna-Douath alla Roma".