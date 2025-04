Il Benfica avrebbe fatto un primo passo per acquisire Joao Felix, calciatore portoghese del Milan in prestito dal Chelsea: ecco i dettagli

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile interesse del Benfica per Joao Felix, calciatore del Milan in prestito dal Chelsea. Il classe 1999, infatti, ha profondamente deluso fino a questo momento e il club rossonero sarebbe intenzionato a rispedirlo al mittente al termine della stagione. Anche i Blues non vorrebbero tenerlo e, a tal proposito, si sarebbero fatte avanti diverse pretendenti. Inizialmente il Galatasaray, ma in tempi recenti anche il club lusitano, dove ha già giocato ad inizio carriera.