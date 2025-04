Calciomercato Milan, Joao Felix andrà via: due possibili destinazioni

Joao Felix, giunto al Milan in prestito secco dal Chelsea nell'ultimo calciomercato invernale, non resterà in rossonero. Ecco dove può finire

Daniele Triolo Redattore 17 aprile 2025 (modifica il 17 aprile 2025 | 10:57)

Joao Felix, giunto al Milan in prestito secco dal Chelsea nell'ultima sessione invernale di calciomercato, non resterà sicuramente in rossonero nella prossima stagione. Lo ha confermato 'Tuttosport' oggi in edicola. Il fantasista portoghese, classe 1999, aveva illuso tutti con il gol all'esordio in Milan-Roma 3-1 di Coppa Italia, lo scorso 5 febbraio. Poi, però, da lì è iniziato un progressivo e inesorabile declino.