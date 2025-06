Continuano i rumors relativi al calciomercato estivo del Milan e negli ultimi minuti è emerso il nome di Granit Xhaka. Come noto, infatti, i rossoneri sarebbero molto vicini alla chiusura della trattativa con Luka Modric, che come vi abbiamo raccontato questo pomeriggio non dovrebbe avvenire prima di mercoledì 11 giugno. Oltre a questo c'è anche il trasferimento quasi completato di Tijjani Reijnders al Manchester City, che impone al club di coprire un buco in rosa. Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Matteo Moretto.