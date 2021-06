Calciomercato Milan – Idea Rafinha, Maldini studia la formula

Paolo Maldini studia il colpo Rafinha dal PSG per rafforzare il Milan durante questa sessione di calciomercato: ecco la formula.

Il Milan è valuta il nome di Rafinha per sostituire Hakan Calhanoglu durante questa sessione di calciomercato. Il giocatore, attualmente al PSG , non rientra più nei piani del club: ciò potrebbe facilitarne la cessione.

Il valore del cartellino del brasiliano si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, ma il Milan non avrebbe intenzione di sborsare tutti quei soldi per un giocatore che non gioca con continuità da qualche anno. L'idea di Paolo Maldini è quella di provare a chiedere un prestito con diritto di riscatto: un tipo di formula già utilizzata per esempio con Brahim Diaz.