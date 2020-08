Calciomercato Milan – Ai rossoneri piace Grujic: pista viva

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Le occasioni di mercato a cui ha fatto riferimento Paolo Maldini nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione possono essere di vario tipo. Sicuramente una di queste potrebbe essere Marko Grujic, centrocampista classe 1996 di proprietà del Liverpool, che ha giocato l’ultima stagione in prestito all’Herta Berlino, dove si è messo in mostra per una nuova esperienza, magari in Serie A.

Secondo quanto riporta TMW, il Milan lo segue da molto tempo, ma non è l’unica squadra interessata. Sul serbo c’è anche il Benevento, che ha già presentato una prima offerta: prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il Milan continua a pensarci, potrebbe essere lui il prossimo rinforzo a centrocampo. Il prezzo è di 14,5 milioni. Potrebbe essere un affare.

