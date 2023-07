Calciomercato Milan – Icardi dice no ad una super offerta dall’Arabia

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, Mauro Icardi avrebbe rifiutato una super offerta dall' Arabia . Si tratterebbe, infatti, di un contratto da 25 milioni di euro per tre anni. Tuttavia, la volontà dell'attaccante argentino sarebbe quella di rimanere ancora in Europa .

Inoltre, il Galatasaray, squadra con la quale Icardi ha giocato durante l'ultima stagione e segnato 23 gol in 26 match, starebbe trattando con il PSG per trattenere il centravanti in Turchia. Ma non solo, poiché Schira ha spiegato che vi sarebbe anche un club di Serie A sulle tracce dell'ex capitano dell'Inter: che stia parlando del Milan? LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, previsto un incontro per Morata >>>