Calciomercato Milan – Ibrahimovic, tutti d’accordo per il suo rinnovo / News

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Ibrahimovic

‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, ha fatto il punto sul futuro del Milan reparto per reparto. Parlando dell’attacco, impossibile non far riferimento alla situazione contrattuale di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese andrà in scadenza a giugno 2021, per cui il suo destino è ancora tutto da valutare. ‘La Rosea’, però, non ha dubbi sulla volontà del club rossonero sulla questione. Dipende dal giocatore, perché in società sono tutti d’accordo sul prolungamento del rapporto anche in vista della prossima stagione.

