Calciomercato Milan – Ibrahimovic, rinnovo per la Champions | News

Calciomercato Milan: ancora un anno con Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, autore di una doppietta, ieri a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Crotone 4-0. Il centravanti svedese, con queste due reti, ha raggiunto quota 501 gol segnati con le maglie di squadre di club in 825 partite in carriera. Una forza della natura.

Un fenomeno al quale il Milan, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina, sarebbe pronto ad offrire il rinnovo del contratto (quello attuale scadrà il 30 giugno) per un’ulteriore stagione, la 2021-2022. Questo affinché Ibrahimovic possa concludere la sua splendida carriera giocando, magari, un’ultima volta in Champions League con la maglia del suo Milan.

Che il Milan abbia pronto il rinnovo per Ibrahimovic si evince, ha sottolineato il quotidiano generalista, dalle dichiarazioni del tecnico Stefano Pioli al termine del match: "È giusto che Zlatan continui a giocare e credo che sia giusto che continui a farlo con noi".