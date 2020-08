Calciomercato Milan – Ibrahimovic, rinnovo legato a quello di Donnarumma?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, c’è attesa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. La firma sembrava vicina, ma più passa il tempo e più la situazione sembra diventare abbastanza delicata.

Raiola ha chiesto per il suo assistito 7,5 milioni netti a stagione, e dunque il quotidiano torinese ipotizza uno scenario: non è che il rinnovo di Ibrahimovic sia legato a quello di Gianluigi Donnarumma? Difficile dirlo, ma non è un’ipotesi da scartare. La sensazione è che a questo punto non sarà neanche così scontato il rinnovo del portiere, che comunque ha già manifestato la sua voglia di rimanere al Milan.

