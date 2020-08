Calciomercato Milan – Aurier, nuovi contatti con il suo agente

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan pensa a Serge Aurier come primo obiettivo sulla fascia destra.

Stando alle ultime indiscrezioni, anche oggi a Ferragosto ci saranno dei contatti con l’entourage di Aurier. Il Milan sta cercando infatti di capire se il Tottenham ha abbassato le sue pretese per l’ivoriano: la richiesta iniziale è di 22-23 milioni, ma il club rossonero spera di strapparlo a condizioni migliori. Aurier ha ribadito di volersi trasferire al Milan, anche perchè ritiene di avere l’età giusta (27) per tentare una nuova esperienza, misurandosi in un campionato difficile come quello italiano.

