Calciomercato Milan – Ibrahimovic, non c’è una rottura definitiva

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento non c’è ancora l’accordo per il rinnovo di Ibrahimovic. La richiesta di Zlatan è di 7,5 milioni netti, che comprende anche alcuni bonus. Questa controproposta non è stata presa benissimo dal Milan, che a questo punto deve decidere cosa fare: l’idea era quella di offrire una parte fissa di 5 milioni più un altro milione in premi.

Non c’è però alcuna rottura definitiva. Ibrahimovic sta bene al Milan ed è ancora possibile che le parti si vengano incontro. La soluzione potrebbe essere una parte fissa da 6 milioni di euro più l’aggiunta di una buona fetta di bonus. A quel punto Ibra sarebbe il più pagato della squadra rossonera insieme a Donnarumma. Entrambi le parti si sono presi una pausa di riflessione, ma ci saranno nuovi contatti a partire da lunedì.

SPUNTA UN NOME NUOVO PER LA DIFESA >>>