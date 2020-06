Calciomercato Milan – Ibrahimovic posta il Duomo, ma il suo addio è certo

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Due giorni fa il campione svedese ha postato una foto davanti al Duomo di Milano con i tifosi rossoneri che sognano una sua permanenza a San Siro anche nella prossima stagione. Forse era proprio questo l’obiettivo di Ibra, evidenziando come lui stia bene in Italia e a Milano, ma la società in realtà ha altri progetti.

Il futuro di Ibrahimovic, infatti, sembra essere lontano dal Milan. Nonostante questo, però, l’attaccante sta dimostrando tutta la sua professionalità, cercando di accelerare i tempi dopo l’infortunio subito al polpaccio. Zlatan vorrebbe farcela per la partita contro la Roma, in programma domenica prossima a San Siro, ma è molto più realistico il suo ritorno in campo contro la Spal, cioè la gara successiva.

Nei prossimi giorni Ibrahimovic si sottoporrà a dei nuovi controlli, sperando di poter ricevere l’ok definitivo per allenarsi in gruppo. Come detto, l’attaccante è consapevole che a fine stagione lascerà il Milan, ma il campione svedese vuole lasciare in grande stile, così come è stata tutta la sua carriera. Lui è abituato a vincere scudetti e non a lottare per qualificarsi o meno in Europa League, ma Ibra darà il suo contributo fino alla fine. Su questo Pioli ci mette la sua mano sul fuoco, così come i suoi compagni di squadra e la dirigenza. INTANTO C’E’ UN OBIETTIVO DEL MILAN CHE SPARA ALTO, CONTINUA A LEGGERE >>>