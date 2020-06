Milan, la sobrietà di Ibrahimovic: “La casa del Signore”

MILAN NEWS – Ieri in tarda serata, Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato una foto sui social di lui davanti al Duomo di Milano completamente deserto. “House of the Lord”, ha scritto come didascalia l’attaccante svedese che, tradotto, significa “La casa del Signore”. Un chiaro riferimento a sé stesso? Non sarebbe la prima volta che Ibra più o meno scherzosamente si paragonasse ad un Dio. Se così fosse è chiaro che per l’ennesima volta Zlatan ha mandato un segnale forte: Milano è casa sua e, fosse per lui, non andrebbe via.

