Calciomercato Milan – Götze spara alto: la richiesta d’ingaggio | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘calciomercato.com‘, quello di Mario Götze è uno dei profili che il Milan sta valutando in vista della prossima stagione.

Götze, classe 1992, lascerà infatti il Borussia Dortmund a parametro zero dal prossimo 1° luglio e cerca una nuova squadra. L’attaccante tedesco, match-winner della finale dei Mondiali 2014 in Brasile tra Germania ed Argentina, sta valutando le offerte che gli arrivano dall’estero.

Non vuole restare a giocare in Bundesliga, sebbene piaccia al Bayer Leverkusen ed all’Hertha Berlino; gradirebbe un approdo nella Serie A italiana, giacché la moglie, Ann-Kathrin Brömmel, vorrebbe trasferirsi a Milano. Proprio dai rossoneri, e dal futuro manager Ralf Rangnick, che lo conosce bene, è arrivato un apprezzamento per Götze, che piace anche a Lazio e Nizza.

Nessuno di questi club, però, ha accelerato eventuali negoziati con l’attaccante poiché, in questa stagione, Götze ha giocato appena 609′ con il BVB di Lucien Favre e perché, soprattutto, Götze continua a chiedere 7 milioni di euro netti a stagione di ingaggio, lo stesso percepito in Germania.

A queste cifre, logicamente, il calciatore, seppur validissimo, ha poco mercato nei Top 5 campionati europei. Il Milan, ha concluso 'calciomercato.com', ha informato gli agenti di Götze che, qualora non scendesse da queste pretese, sarebbe difficile pensare di imbastire una trattativa per il suo arrivo.