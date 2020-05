Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ore di attesa per il presente per il futuro

MILAN NEWS – Una notizia certamente non felice quella che hanno letto i tifosi del Milan in queste ore. Zlatan Ibrahimovic si è infortunato nel corso dell’allenamento a Milanello per un problema al polpaccio. Lo svedese potrebbe stare lontano dal terreno di gioco per un mese, un mese e mezzo, ma al momento non possono essere esclusi problemi più gravi, come ad esempio al tendine d’Achille.

Adesso è praticamente inutile fare previsioni sull’infortunio di Ibrahimovic, ma è chiaro che gli esiti degli esami di domani saranno in un certo senso determinanti per il futuro di Zlatan. Già da diversi mesi si parla di un futuro incerto in rossonero di Ibra, che con il licenziamento di Boban e l’addio probabile di Maldini a fine stagione potrebbe decidere di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, tuttavia non è neanche possibile escludere una permanenza, visto alcuni messaggi lanciati sui social.

Nel caso in cui l’infortunio fosse di poco conto, Ibrahimovic potrebbe saltare qualche gara nel caso in cui la Serie A riprendesse il 13 o il 20 giugno, ma quantomeno avrebbe la certezza di poter terminare la stagione. Se invece fosse qualcosa di più serio (ad esempio, come già detto, il problema al tendine d’Achille), allora la situazione diventerebbe completamente diversa: i tempi di recupero si allungherebbero e a quel punto sarebbe praticamente impossibile ipotizzare un rinnovo per un calciatore che compirà 39 anni ad ottobre. I tifosi rossoneri sperano in buone notizie nella giornata di domani: la storia d’amore tra Milan e Ibrahimovic non può concludersi così. Zlatan merita un finale completamente diverso. INTANTO IL MILAN PENSA AL COLPO GOTZE, CONTINUA A LEGGERE >>>