Calciomercato Milan – Arriva Götze? Sì, ma ad una condizione … | News

CALCIOMERCATO MILAN – Sebbene ormai la notizia fosse conclamata, ha ricevuto i crismi dell’ufficialità nel corso dell’ultimo weekend. Mario Götze, classe 1992, attaccante tedesco che, con il suo gol in finale dei Mondiali 2014 contro l’Argentina regalò alla Germania il titolo iridato, lascerà il Borussia Dortmund in estate.

Come confermato, infatti, dal direttore sportivo del BVB, l’ex capitano Michael Zorc, Götze non prolungherà il contratto con i gialloneri della Ruhr-Vestfalia. Il calciatore, che nei giorni scorsi ha cambiato procuratori, già lo scorso gennaio fu vicinissimo al Milan, voluto da Zvonimir Boban, poi, però, non se ne fece nulla.

L’interesse rossonero nei suoi confronti, però, non è scemato ed anche Ralf Rangnick, che dovrebbe allenare il Milan nella stagione 2020-2021, avrebbe dato il suo benestare all’operazione Götze a parametro zero per il Diavolo. C’è, però, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, una sola condizione da soddisfare affinché Götze, che in Italia piace anche alle romane, possa trasferirsi al Milan.

Il giocatore, ex Bayern Monaco, dovrebbe tagliarsi, di molto, l’ingaggio per vestire rossonero: il Milan, infatti, ha messo un tetto salariale di 2,5 milioni di euro, massimo 3, per i nuovi acquisti e Götze, già adesso, ne percepisce 8. Una differenza abissale che spetterà al calciatore abbattere qualora voglia, davvero, provare l’avventura in Italia.

Un Paese, tra l’altro, dove vorrebbe venire a vivere perché la moglie, Ann-Kathrine, è una modella che, per lavoro, si divide proprio tra Milano e Roma … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>