Calciomercato Milan – Ibrahimovic, dopo l’ok dei legali il volo per Milano

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Continua a tenere banco il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan spera di mettere fine alla questione nel più breve tempo possibile e, a quanto pare, è destinato a riuscirci. L’accordo tra il Milan e lo svedese è ormai stato raggiunto. Come ha specificato Mino Raiola non è ancora ufficiale, ma la trattativa è di fatto conclusa. Manca solo la firma sul contratto, che arriverà a breve. L’ultima offerta del club rossonero ha convinto Ibra. Ora, secondo quanto riferisce Sky, lo svedese sta attendendo solo l’ultimo ok da parte dei legali e dei fiscalisti per poi volare a Milano, dove firmerà il nuovo contratto e si unirà alla squadra.

