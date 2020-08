Calciomercato Milan – Ibrahimovic, affari con l’Hammarby: ecco Roback

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato dell’arrivo al Milan di Emil Roback, classe 2003, giovanissimo centravanti svedese prelevato, per 1,5 milioni di euro, dall’Hammarby, club, come è noto, di cui è socio l’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic.

Da Stoccolma assicurano come Roback fosse seguito dal Milan già da molto prima che Ibrahimovic facesse ritorno a Milano: per la ‘rosea‘, però, è ipotizzabile come il Diavolo, prima di acquistare il talento monitorato, in questi mesi, anche da Arsenal e Bayern Monaco, possa aver chiesto l’ultima parola a Zlatan per un parere tecnico.

Anche perché Ibrahimovic, durante la quarantena in Italia, è stato proprio a Stoccolma e si è allenato proprio con l’Hammarby e ha avuto modo di visionare da vicino Roback, il quale giunge al Milan per proseguire la propria formazione. Il suo punto di riferimento, da bambino, era Thierry Henry. Il giovane svedese ha caratteristiche differenti da quelle di Ibra e giocherà nel Milan Primavera di Federico Giunti: il club rossonero non vuole troppe attenzioni mediatiche sul ragazzo.

Il quale, prima di ‘incrociare i tacchetti’ con Zlatan durante gli allenamenti di inizio anno nell’Hammarby, era stato seguito e promosso da Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout del club rossonero e dai suoi collaboratori. È alquanto singolare, nel frattempo, constatare come Ibrahimovic, che deve ancora firmare il rinnovo di contratto con il Milan, già compare, in qualche modo, grazie a Roback, nelle scelte future del Diavolo.

