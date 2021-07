Calciomercato Milan – I rossoneri hanno deciso il futuro di Theo Hernandez

Il Milan manda un forte messaggio alle concorrenti: Theo Hernandez non lascerà i rossoneri durante questa sessione di calciomercato

Riccardo Varotto

Il Milan ha preso una decisione su Theo Hernandez: il terzino francese non partirà durante questa sessione di calciomercato. La notizia, che potrebbe sembrare scontata, in realtà non la è: nei giorni scorsi, erano insistenti le voci di un forte interessamento del Paris Saint-Germain.

Ormai si sa: quando il PSG mette nel mirino un giocatore, è molto difficile che la trattativa non vada a buon fine. In questo caso, Paolo Maldini e Ricky Massara non hanno intenzione di accettare alcun tipo di offerta per l'ex terzino del Real Madrid. Anche il giocatore è convinto di restare al Milan e non è disposto a cambiare maglia.

Durante l'ultima stagione di Serie A, Theo Hernandez è stato decisivo per aiutare il Milan a tornare in Champions League. Il francese ha messo a segno ben 8 gol in 45 presenze: numeri niente male considerato il suo ruolo di terzino sinistro. Il Milan intanto è molto interessato a Sabitzer. Ecco cosa abbiamo scoperto.