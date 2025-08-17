Calciomercato Milan, Hojlund: novità importantissima! Ecco quale

"Rasmus Hojlund è destinato a rimanere escluso dalla lista dei convocati del Manchester United per la partita d'esordio in Premier League contro l'Arsenal, dopo che gli è stato detto che avrà difficoltà a trovare minuti sotto la guida di Ruben Amorim".
Conferma anche da Fabrizio Romano: "Hojlund e lo Unitend, è finita. Non farà parte della partita contro l'Arsenal con il club che spinge per la cessione. Hojlund valuterà le sue opzioni. Possibile cessione in prestito o a titolo definitivo".
Potrebbe essere un segnale importantissimo per il Milan: Hojlund, infatti, potrebbe decidere di lasciare il Manchester United vista la probabile mancanza di fiducia di Amorim e del club inglese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA