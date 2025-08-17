Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Hojlund: novità importantissima! Ecco quale

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Hojlund: novità importantissima! Ecco quale

Calciomercato Milan, Hojlund: novità importantissima! Ecco quale
Il sito The Athletic fa il punto sulla situazione di Rasmus Hojlund: arriva un importantissimo aggiornamento di calciomercato per il Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Oggi alle 17.30 a Old Trafford andrà in scena l’esordio del Manchester United in Premier contro l’Arsenal. Potrebbe essere un giorno importante per il calciomercato del Milan: Hojlund giocherà? Se non dovesse scendere in campo, cosa successa già in amichevole contro la Fiorentina, il danese potrebbe aprire definitivamente la porta a una sua partenza. 

Calciomercato Milan, Hojlund ecco la svolta? "Non sarà convocato dallo United"

—  

Il sito The Athletic fa il punto sulla situazione di Rasmus Hojlund: arriva un importantissimo aggiornamento di calciomercato per il Milan. Ecco il post sul social X.

LEGGI ANCHE

"Rasmus Hojlund è destinato a rimanere escluso dalla lista dei convocati del Manchester United per la partita d'esordio in Premier League contro l'Arsenal, dopo che gli è stato detto che avrà difficoltà a trovare minuti sotto la guida di Ruben Amorim".

Conferma anche da Fabrizio Romano: "Hojlund e lo Unitend, è finita. Non farà parte della partita contro l'Arsenal con il club che spinge per la cessione. Hojlund valuterà le sue opzioni. Possibile cessione in prestito o a titolo definitivo".

LEGGI ANCHE: Primavera 1, pagelle Lecce-Milan 1-2: Lontani implacabile sotto porta>>>

Potrebbe essere un segnale importantissimo per il Milan: Hojlund, infatti, potrebbe decidere di lasciare il Manchester United vista la probabile mancanza di fiducia di Amorim e del club inglese.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA