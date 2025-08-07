Calciomercato Milan, Hojlund: lo United fa il suo prezzo. La preferenza del giocatore

Calciomercato Milan, lo United sta chiudendo per Sesko, ma potrebbe sparare comunque in alto per Hojlund. Ecco le possibili cifre

Il Manchester United starebbe per chiudere con il Lipsia il colpo Sesko. Secondo talksport.com, i Red Devils dovrebbero pagare un compenso di 66,3 milioni di sterline, con ulteriori 7,4 milioni di sterline in bonus. Un arrivo che potrebbe spalancare le porte al Milan? I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo attaccante in questa sessione di calciomercato e potrebbero pensare a Hojlund, proprio dello United.