Calciomercato Milan, Hojlund: lo United fa il suo prezzo. La preferenza del giocatore

Calciomercato Milan, Hojlund: lo United spara alto! La possibile cifra
Calciomercato Milan, lo United sta chiudendo per Sesko, ma potrebbe sparare comunque in alto per Hojlund. Ecco le possibili cifre
Il Manchester United starebbe per chiudere con il Lipsia il colpo Sesko. Secondo talksport.com, i Red Devils dovrebbero pagare un compenso di 66,3 milioni di sterline, con ulteriori 7,4 milioni di sterline in bonus. Un arrivo che potrebbe spalancare le porte al Milan? I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo attaccante in questa sessione di calciomercato e potrebbero pensare a Hojlund, proprio dello United.

Calciomercato Milan, Hojlund: lo United spara alto! La possibile cifra

Sempre secondo il sito talksport.com, il Manchester United potrebbe chiedere 40 milioni di sterline (circa 46 milioni di euro) per l'attaccante danese, che ha ancora tre anni di contratto con i Red Devils. Come ricorda il sito, Hojlund è arrivato in Inghilterra nell'agosto 2023 per 72 milioni di sterline. Ha segnato 26 gol in 95 partite.

Se Hojlund dovesse partire, conclude il portale, la sua preferenza sarebbe un ritorno in Italia o la permanenza in Premier League. Milan e Napoli avrebbero già fatto delle richieste all'inizio della sessione di mercato.

