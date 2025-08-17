PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Hojlund: il desiderio di Allegri. E c’è un rischio

Calciomercato, il Milan ha completato 7 colpi in entrata concentrandosi su difesa e centrocampo. Si chiude con Hojlund? Ecco la voglia di Allegri
Siamo entrati nell'ultima parte del calciomercato estivo! Il Milan ha completato 7 colpi in entrata concentrandosi su difesa e centrocampo. Per questo l'ultimo colpo potrebbe arrivare dall'attacco. Secondo le ultime notizie, Rasmus Hojlund sarebbe il primo obiettivo. Tare e la dirigenza rossonera sarebbero al lavoro per il danese: ecco le ultime novità.

Secondo 'Il Corriere della Sera', il desiderio di Allegri sarebbe quello di avere Rasmus Hojlund già per la prima di Serie A con la Cremonese. Lo United vorrebbe un riscatto parecchio alto sui 50 milioni di euro. Tare sarebbe a lavoro su due fronti, da una parte vorrebbe arrivare a un accordo con gli inglesi, magari offrendo 5 milioni per il prestito e un riscatto da circa 40 milioni.

Dall’altra parte, continua il quotidiano, sarebbe al lavoro con l’entourage e i familiari di Hojlund, che si starebbe convincendo alla destinazione. Il tempo comunque passa e si alzerebbe il pericolo di inserimenti di club esteri.

