Calciomercato Milan, Hojlund: il desiderio di Allegri. E c’è un rischio

Calciomercato, il Milan ha completato 7 colpi in entrata concentrandosi su difesa e centrocampo. Si chiude con Hojlund? Ecco la voglia di Allegri

Siamo entrati nell'ultima parte del calciomercato estivo! Il Milan ha completato 7 colpi in entrata concentrandosi su difesa e centrocampo. Per questo l'ultimo colpo potrebbe arrivare dall'attacco. Secondo le ultime notizie, Rasmus Hojlund sarebbe il primo obiettivo. Tare e la dirigenza rossonera sarebbero al lavoro per il danese: ecco le ultime novità.