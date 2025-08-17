Calciomercato Milan, Hojlund: ecco la soluzione? E Camarda ...

Calciomercato Milan, si decide oggi per Rasmus Hojlund? La partita contro l'Arsenal fondamentale. Occhio al fattore Francesco Camarda
Oggi alle 17.30 a Old Trafford andrà in scena l’esordio del Manchester United in Premier contro l’Arsenal. Potrebbe essere un giorno importante per il calciomercato del Milan: Hojlund giocherà? Secondo 'Tuttosport', l'entourage sarebbe già al corrente del fatto che il danese non faccia parte dei piani di Amorim. Hojlund avrebbe messo dei paletti al Milan: primo, verificare se davvero non farà più parte dei piani tecnici dello United, per questo la partita contro l'Arsenal sarà fondamentale.
Calciomercato Milan, Hojlund vuole l'obbligo: Camarda 'frena' il Diavolo. La soluzione ...
—
Secondo, continua il quotidiano, una volta verificati i piani dello United, vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto per passare al Milan e non solo un diritto. Questo per evitare il rischio di tornare in Inghilterra il prossimo anno e ripartire da zero.