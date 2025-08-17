Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Hojlund: ecco la soluzione? E Camarda …

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Hojlund: ecco la soluzione? E Camarda …

Calciomercato Milan, Hojlund: ecco la soluzione? E Camarda ...
Calciomercato Milan, si decide oggi per Rasmus Hojlund? La partita contro l'Arsenal fondamentale. Occhio al fattore Francesco Camarda
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Oggi alle 17.30 a Old Trafford andrà in scena l’esordio del Manchester United in Premier contro l’Arsenal. Potrebbe essere un giorno importante per il calciomercato del Milan: Hojlund giocherà? Secondo 'Tuttosport', l'entourage sarebbe già al corrente del fatto che il danese non faccia parte dei piani di Amorim. Hojlund avrebbe messo dei paletti al Milan: primo, verificare se davvero non farà più parte dei piani tecnici dello United, per questo la partita contro l'Arsenal sarà fondamentale.

Calciomercato Milan, Hojlund vuole l'obbligo: Camarda 'frena' il Diavolo. La soluzione ...

—  

Secondo, continua il quotidiano, una volta verificati i piani dello United, vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto per passare al Milan e non solo un diritto. Questo per evitare il rischio di tornare in Inghilterra il prossimo anno e ripartire da zero.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, tante operazioni: cosa manca davvero? Il colpo ...>>>

I rossoneri non vorrebbe mettere l'obbligo, visto che Camarda potrebbe tornare dal prestito al Lecce e diventare un attaccante importante per il Milan. La soluzione? Secondo 'Tuttosport' un prestito con obbligo condizionato a determinate situazioni.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA