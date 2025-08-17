Calciomercato Milan, Hojlund: ecco la soluzione? E Camarda ...

Oggi alle 17.30 a Old Trafford andrà in scena l’esordio del Manchester United in Premier contro l’Arsenal. Potrebbe essere un giorno importante per il calciomercato del Milan: Hojlund giocherà? Secondo 'Tuttosport', l'entourage sarebbe già al corrente del fatto che il danese non faccia parte dei piani di Amorim. Hojlund avrebbe messo dei paletti al Milan: primo, verificare se davvero non farà più parte dei piani tecnici dello United, per questo la partita contro l'Arsenal sarà fondamentale.