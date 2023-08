Calciomercato Milan – Hjulmand prende tempo: manca il sì allo Sporting

Morten Hjulmand, mediano del Lecce accostato al Milan, starebbe prendendo tempo e non avrebbe ancora dato il sì allo Sporting Lisbona

Uno dei profili accostati al Milan nel corso delle passate settimane per rinforzare il centrocampo è stato quello di Morten Hjulmand. Dopo un principio di trattativa con il Lecce per il capitano dei salentini, però, si era inserito con insistenza lo Sporting Lisbona, che sembrava aver chiuso per il mediano danese.