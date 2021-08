Calciomercato Milan – Hauge all’Eintracht: l’annuncio del club tedesco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge è un nuovo calciatore dell'Eintracht Francoforte. Le Aquile lo presentano così

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha ceduto ufficialmente Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte. Dopo l'annuncio del club rossonero, è arrivato a seguire anche quello della società tedesca.

Hauge si è trasferito alle 'Aquile' di Francoforte con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Si è conclusa, quindi, dopo una sola stagione, caratterizzata da 5 gol in 24 presenze in tutte le competizioni, l'avventura di Hauge in rossonero.

Un'altra maglia rossonera, quella dell'Eintracht, lo attende però in Bundesliga, laddove Hauge, che il Milan aveva prelevato per 5 milioni di euro dal Bodø/Glimt appena un anno fa, potrà giocare con maggior continuità, nel massimo campionato tedesco ed in Europa League. E, magari, far vedere tutte le sue qualità.

"È veloce, capace di risolvere le situazioni nell'uno contro uno, può creare palle-gol in ogni posizione dell'attacco - ha detto di Hauge il responsabile dell'area tecnica dell'Eintracht, Markus Krösche -. È giovane, ma ha già mosso i primi passi nel calcio internazionale in un top club assoluto".

Il giocatore si metterà a disposizione del suo nuovo tecnico, Oliver Glasner, per iniziare al più presto la sua nuova avventura. Non è escluso che possa debuttare già sabato 14 agosto, alle ore 18:30, in occasione di Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte, prima giornata di campionato.