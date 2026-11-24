Il Milan si prepara a una nuova fase della propria organizzazione dirigenziale. L'arrivo di Markus Krösche, destinato a ricoprire il ruolo di Head of Football, potrebbe infatti rappresentare soltanto il primo passaggio di una ristrutturazione dell'area sportiva rossonera. Tra i nomi che continuano a circolare per il ruolo di direttore sportivo c'è quello di Timmo Hardung, attuale dirigente dell'Eintracht Francoforte e uomo di fiducia del manager tedesco.

Krösche vuole portare il suo uomo di fiducia a Milano

Il legame tra Krösche e Hardung nasce durante la comune esperienza all'Eintracht Francoforte. I due hanno lavorato fianco a fianco e il futuro Head of Football rossonero vorrebbe ritrovare a Milano una figura con cui ha già condiviso metodi di lavoro e strategie sportive.

L'eventuale arrivo del dirigente tedesco permetterebbe quindi a Krösche di costruire una squadra di lavoro composta da professionisti di sua fiducia, con l'obiettivo di dare una nuova identità all'area sportiva del Milan.

Krösche è già al lavoro per il mercato del Milan

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Nel frattempo, il progetto rossonero non sarebbe fermo in attesa delle comunicazioni ufficiali. Krösche avrebbe già avuto diversi contatti conper programmare la sessione invernale di calciomercato.Tra le parti ci sarebbero stati incontri negli ultimi giorni proprio per discutere delle strategie di gennaio. Il dirigente tedesco, dunque, sarebbe già coinvolto nella pianificazione del futuro rossonero.

La priorità resta definire il nuovo assetto societario e sportivo, ma il possibile arrivo di Hardung rappresenterebbe un ulteriore tassello del progetto. Il Milan potrebbe così affidare a Krösche e ai suoi collaboratori una struttura rinnovata, con l'obiettivo di rendere più organiche le scelte sul mercato e la costruzione della rosa.