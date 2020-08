Calciomercato Milan – Halilovic al raduno: sogna una chance con Pioli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, lunedì, a Milanello, in occasione del raduno per iniziare la stagione 2020-2021, si presenterà anche il fantasista Alen Halilovic, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2021.

Il croato, ha ricordato la ‘rosea‘, era giunto a Milano nell’estate 2018, prelevato a parametro zero dall’Amburgo. Uno degli ultimi ‘colpi’ dell’allora direttore sportivo Massimiliano Mirabelli prima che il fondo Elliott Management Corporation spazzasse via Yonghong Li e l’intera proprietà cinese dal club rossonero.

La scommessa Halilovic, all’epoca, non pagò per il Milan. Appena 3 presenze, tutte in Europa League, per un’ora di gioco in totale, prima di essere ceduto in prestito per 18 mesi allo Standard Liegi, in Belgio. “Non è stata la scelta giusta”, ha commentato, poi, lo stesso trequartista croato visto l’infruttuosa parentesi.

Il Diavolo, quindi, ha provato a rilanciare il suo calciatore spedendolo una volta in prestito, questa volta in Olanda, nella fila dell’Heerenveen. Anche lì, però, a parte un gol spettacolare che Marco van Basten definì “alla Lionel Messi” e qualche altra bella giocata, poco altro.

Doveva essere il nuovo Luka Modric, invece, a 24 anni, Halilovic non ha mai confermato le grandi aspettative che c’erano su di lui. Si riaffaccia in Italia, al Milan e le prossime settimane saranno decisive per capire che futuro avrà. Stefano Pioli lo valuterà in ritiro, anche perché le sue qualità potrebbero tornare utili in un 4-2-3-1 come quello rossonero infarcito di trequartisti e fantasisti. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>