GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 21 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’Inter di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, infatti, vincendo stasera l’Europa League in finale contro il Siviglia, potrebbe riportare un trofeo nella bacheca del club meneghino dieci anni dopo José Mourinho.

Spazio, nei riquadri verticali, alle parole dell’allenatore salentino alla vigilia del match, alle curiosità sul bonus vittoria ed ai record di Romelu Lukaku. Ma anche del possibile addio di Lionel Messi al Barcellona. In tal caso, nerazzurri in prima fila per la ‘Pulce‘.

In basso, poi, l’impennata dei contagi da coronavirus nelle squadre di Serie A: tanti calciatori rientrati dalle vacanze sono stati trovati positivi. Il Milan attende il rinnovo di Zlatan Ibrahimović: accordo vicino, si chiuderà la pratica entro domenica.

La Juventus aspetta Edin Dzeko: i bianconeri prenderanno il bosniaco se Arkadiusz Milik andasse alla Roma. Infine, prima, storica promozione dello Spezia in Serie A.

