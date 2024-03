Calciomercato Milan – Arda Guler alla Brahim Diaz? Ecco i dettagli

Calciomercato Milan, Arda Guler alla Brahim Diaz?

In questa stagione, il classe 2005 ha giocato appena cinque partite, delle quali soltanto la gara contro l'Arancina in Copa del Rey da titolare, per un totale di appena 92 minuti disputati considerando tutte le competizioni. Dalla Spagna sono sicuri: il futuro del turco potrebbe essere lontano dal Real Madrid. Come riportato da Marca tra i club interessati ci sarebbe il Milan. In particolare, le due società potrebbero riproporre l'operazione - prestito, in quel caso prima annuale e poi biennale, con diritto di riscatto e controriscatto - che portò Brahim Diaz in rossonero. Lo spagnolo è tornato al Real rinato. Per Arda Guler potrebbe accadere la stessa cosa. LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, Di Bello polemiche e critiche: ma ha sbagliato davvero? Analisi del rigore e dei rossi