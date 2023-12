Calciomercato Milan – Guirassy, pericolo Manchester United: i ‘rumors’

"Notizie Serhou Guirassy : il Manchester United ha chiesto informazioni su di lui! Il 27enne è tra i migliori candidati per l'inverno poiché può lasciare lo Stoccarda per meno di € 20 milioni a gennaio Ancora nessun accordo verbale; fase iniziale. Guirassy , è aperto a colloqui concreti con il Manchester United il mese prossimo, ma il suo piano originale rimane lo stesso: restare a Stoccarda fino all'estate". Un altro pericolo per il Milan, quindi. Inoltre un passaggio interessante: Guirassy non vorrebbe muoversi nel calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: Primavera 1 – Milan-Genoa 2-1. Tornano alla vittoria i ragazzi di Abate