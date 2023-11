Calciomercato Milan – Capitolo Guirassy: il giocatore preferisce la Premier

Uno dei reparti in cui il Milan potrebbe intervenire nella prossima sessione invernale di calciomercato è l'attacco. Luka Jovic e Noah Okafor , finora, non hanno particolarmente convinto da vice Olivier Giroud e sembra davvero necessario un innesto in quella zona del campo. E, secondo le ultime voci, il club rossonero avrebbe fatto anche un tentativo per l'attaccante rivelazione della Bundesliga , Serhou Guirassy .

Secondo quanto riferito dal 'The Guardian', nell'edizione in edicola questa mattina, sulle sue tracce ci sarebbero diversi club europei, tra cui anche il Tottenham di Ange Postecoglou. Il noto quotidiano riporta inoltre la preferenza di Serhou Guirassy per la Premier League, elemento che complica ulteriormente un'eventuale trattativa per portarlo al Milan.